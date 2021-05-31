BIST 1.421
DOLAR 8,51
EURO 10,38
ALTIN 521,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

'Bu acıya dayanamıyorum' deyip Iğdır'da acılı aile konuştu: Böyle bir yol deneyeceğini bilmiyorduk

Demirören Haber Ajansı
'Bu acıya dayanamıyorum' deyip Iğdır'da acılı aile konuştu: Böyle bir yol deneyeceğini bilmiyorduk

IĞDIR'’da yaşayan Levent Öden (26), 18 Mayıs'ta Fransa'ya kaçak yollarla gitmeye çalışırken girdiği Glina Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Öden'in ailesi Levent'in ölü ya da diri bulunup kendilerine teslim edilmesini istedi.

Abone ol

Merkeze bağlı Özdemir köyünde oturan İpek ve Hasan Öden çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Levent Öden, 18 Mayıs günü 4 arkadaşı ile birlikte Fransa'ya gitmek için uçakla İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitti. Geceyi burada geçiren Öden ve arkadaşları, bir gün sonra akşam kaçak yollarla Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e sınırı olan Glina Nehri'ni yüzerek karşıya geçmek istedi. Yüzme bilmeyen Levent Öden, akıntıya kapılıp, kayboldu. Olaydan bir gün sonra Levent Öden'in arkadaşları ailesini arayarak durumu anlattı.

Çaresizlik içinde oğlundan gelecek haberi beklediklerini söyleyen Hasan Öden, "Oğlum 18 Mayıs'ta Türkiye'den ayrılmış. Bir gün sonra da arkadaşları bizi arayarak Levent'in suda boğulduğunu ve öldüğünü söylediler. Ama biz buna inanmıyoruz. O günden itibaren bir haber alamadık. Fransa'da çalışan 2 kardeşim oğlumun kaybolduğu nehirde arama yapmışlar ama onlar da bulamamışlar. Yetkililerden rica ediyorum oğlumu ölü ya da diri bulup bize teslim etsinler. Artık bu acıya dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.


"Allah kimseye evlat acısı vermesin"
Oğlu kaybolduktan sonra gecesinin gündüzüne karıştığını belirten gözü yaşlı İpek Öden, "Fransa'ya gitmek istiyordu ama böyle bir yol deneyeceğini bilmiyorduk. Bilsek göndermezdik. Gözüm hep kapıda gelecekmiş gibi bir his var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yetkililerden tek isteğim oğlumun ölü ya da diri bulunup bize teslim edilmesi" dedi. Ağabeyi Emin Öden de anne ve babası ile zor günler geçirdiklerini belirterek, kardeşinin bir an önce bulunmasını istedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kanalizasyon kazısında ortaya çıktı! Afyonkarahisar'da ekipler harekete geçti: Gören şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" dediği iddia edilen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu
Kabine toplantısı ne zaman bugün mü saat kaçta yapılacak?
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'den Tunç Soyer'e çağrı: Şovu bırak trafiğe bak
Ümit Özdağ Ayyıldız Hareketini Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’nden başlattı
Ataşehir'de çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu büyüme rakamlarını değerlendirdi
Feyzi Erçin kimdir aslen nereli? Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Feyzi Erçin biyografisi
Edirne Yeni Sarayı'nın toprak altında kalan bölümleri jeoradar taramasıyla tespit edilecek
Gölcük ve Abant'ta nilüfer çiçeği açtı! Koparana 160 bin lira para cezası uygulanacak
MEB'in yeni projeleriyle mesleki eğitim çok daha güçlü hale getiriliyor
Yorumlar