Kamu işçilerine zam pazarlığı! İşte talep edilen ücret

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. Tüm işçiler için taban ücretin brüt 4800 TL olması istendi.

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Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında... 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. Talepler arasında, sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması var.

Bakan Bilgin'e sunuldu

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

NTV'de yer alan habere göre tüm işçiler için taban ücretin brüt 4800 TL olması istendi. Bu rakamın üstüne 2021 yılı ilk 6 ayı için yüzde 20 zam istendi. İkinci altı ay için ise TÜFE oranında zam ve yüzde 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

1500 TL ek ödeme

Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında 1500 TL ek ödeme yapılması istendi.

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.