Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi İstanbul için saat verildi
TÜRKİYE Meteoroloji İşleri Müdürlüğü arka arkaya son dakika uyarılar geçiyor. İstanbul için sarı kodlu yağmur uyarısı geldi. Tüm yurtta şiddetli yağışlar bekleniyor
Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bu gece İstanbul'da yoğun yağış var. Salı günü sabah saatlerinden itibaren ise Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden 'sarı kodlu' uyarı verildi, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şiddetli yağış uyarısı var. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun yağışlar görülüyor. Salı günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusunda şiddetli yağmur var. Salı günü İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde de çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sel baskınları ve ulaşım sıkıntılarına sebep olabileceği bildirildi.
Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacak. Doğu bölgelerde ise 1 ila 3 derece sıcaklık artışı olacak. İstanbul'da yağışla birlikte sıcaklık 20 derecenin altına inecek.
İstanbul'da şiddetli yağmur salı günü bastıracak. Meteorolojinin saatlik hava durumu tahminine göre saat 12.00 ile 21.00 arasında çok kuvvetli gök gürültülü yağmur bekleniyor. Çarşamba günü de şiddetli yağmur devam edecek.