Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi İstanbul için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şiddetli yağış uyarısı var. İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Tekirdağ, Kastamonu, Karabük, Sinop, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yoğun yağışlar görülüyor. Salı günü sabah saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusunda şiddetli yağmur var. Salı günü İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresinde de çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sel baskınları ve ulaşım sıkıntılarına sebep olabileceği bildirildi.