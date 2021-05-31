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Bilim insanları Hindistan mutasyonunu araştırdı sonuçlar korkuttu

Bilim insanları Hindistan mutasyonunu araştırdı sonuçlar korkuttu

Koronavirüsün Hindistan mutasyonu bilim insanlarının araştırmalarına göre aşılara ve ilaçlara daha dirençli çıktı. Koronavirüsü daha bulaşıcı hale getiren mutasyonlara sahip olduğu belirtilen B.1.617.2 adlı varyantın, nötralize edici antikorların etkisinden "kaçma" yeteneği olduğu tesit edildi.

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Yapılan son araştırmaya göre, antikor ilaçları ve Covid-19 aşıları, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen coronavirüs varyantına karşı daha az etki gösteriyor.

“B.1.617.2” olarak bilinen varyant, onu daha bulaşıcı kılan mutasyonlara sahip. Şu anda Hindistan'ın bazı bölgelerinde baskın ve 50’yi aşkın ülkeye yayılmış durumda.

Antikor ilaçlarının etkisi azaldı

Fransa'da Pasteur Enstitüsü’nden bilim insanları, Hindistan'dan dönen bir gezginin kanından alınan B.1.617.2 varyantı örneğini inceledi.  İlk olarak İngiltere'de tanımlanan B.1.1.7 varyantı ile karşılaştırıldığında, Hindistan mutasyonunun antikor ilaçlara daha dirençli olduğunu, ancak şu anda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylanmış üç ilacın da hala çeşitli seviyelerde etkili olduğu ifade edildi. FDA tarafından şimdiye kadar, Eli Lilly ve Regeneron tarafından geliştirilen monoklonal antikor terapileri onaylandı.

Pfizer/BioNtech aşısının koruma oranı 3 ile 6 kat arasında düştü

Bununla birlikte araştırmacılar, Covid-19 geçiren ancak aşılanmayan ve iki doz Pfizer/BioNtech aşısı olan katılımcılardan alınan kar örneklerini karşılaştırdı. Katılımcılardaki antikorlarların Hint mutasyonuna karşı, İngiliz ve Günay Afrika varyantlarına karşı 3 ile 6 kat daha az etkili olduğu belirtildi.  

Diğer taraftan, araştırmacılar, Güney Afrika varyantına karşı koruma sağlamayan iki dozlu AstraZeneca aşısının Hindistan varyantına karşı da etkisiz olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Pasteur Enstitiüsü’nden çalışmanın ortak yazarı Olivier Schwartz, ayrıca ilk doz aşılarını yaptırmış olan insanlardan alınan antikorların Hint varyantını "zar zor engellediğini" söyledi. 

Schwartz, çalışmanın sonuçlarının  Hindistan varyantının hızlı yayılmasının, nötralize edici antikorların etkisinden "kaçma" yeteneği ile ilişkili olduğunu gösterdiğini ekledi.

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