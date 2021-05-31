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Aydın'da kimse ne yaptığını anlamadı! Fotokapan kaydetti o kadın aranıyor

Aydın'da kimse ne yaptığını anlamadı! Fotokapan kaydetti o kadın aranıyor

AYDIN'da yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı. Fotokapanda arıza meydana gelirken ekipler o kadının bulunması için çalışma başlattı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için doğal ortamlara kurulan fotokapanlar, yaban hayatı hakkında bölgedeki türlerin izlenmesine olanak sağlıyor.

Taş atarak zarar verdi
Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde Söke Beşparmak Dağları mevki'indeki fotokapanın kayıt altına aldığı görüntü ise izleyenleri şaşkına çevirdi. Doğal ortamdaki fotokapanı fark eden bir kadın, yerden aldığı taşı fotokapana atarak zarar verdi.

Fotokapan arızalandı
Fotokapan taşın atılmasından sonra arızalanırken, taşı atan kadın hiçbir şey olamamış gibi bölgeden uzaklaştı. Kadının bu davranışına kimse bir anlam veremedi.

O kadın aranıyor
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından fark edilen görüntüler sonrası, kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

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