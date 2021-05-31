Selahattin Gülen kimdir aslen nereli Gülen'in yeğeni nerede yakalandı

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen MİT'in yürüttüğü operasyon ile yakalandı. Yurtdışında yakalanan Selahattin Gülen Türkiye'ye getirildi. Peki FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen kimdir?

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Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen kimdir, aslen nereli ve nerede yakalandı soruları merak edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

MİT, FETÖ’ye ağır bir darbe daha vurdu. Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, MİT’in yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonla yakalanıp Türkiye’ye getirildi.

Gülen'in yeğeni Türkyolu'nun kayınbiraderi

Selahaddin Gülen, FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağlıyordu.

Aynı zamanda elebaşı Gülen’in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu’nun kayın biraderiydi.

Üst düzey sorumlularla ilişkiliydi

Selahaddin Gülen, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkiliydi.

Ülke sorumluları ile de akrabalık bağı var

Selahaddin Gülen’in FETÖ’nün ülke sorumluları, çeşitli kademelerdeki örgüt yöneticileri ve örgütün sözde üst düzey isimlerinin de yer aldığı birçok isimle de akrabalık bağı bulunuyor.

Çocuğa cinsel saldırıdan da aranıyordu

Selahaddin Gülen’in ayrıca “küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı” suçundan da hakkında yakalama kararı bulunuyordu.

Yeğen Gülen’in, örgüt elebaşı Gülen’in talimatı ve örgütün gizli yapılanmasının yardımıyla Türkiye’den yurtdışına kaçtığı öğrenildi