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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Muhammed Kaya'yı transfer etti
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.Abone ol
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, kadrosuna yeni bir isim kattı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Muhammed Kaya'ya sarı lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.
Muhammed Kaya kimdir?
Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan ve daha sonra A takıma yükselen 1995 doğumlu oyuncu, geçen sezonun başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da görev alırken sezonu Altekma'da tamamladı.