Reuters'ın iddiası! Maskesiz hayat başlıyor 1 Haziran'da yasaklar kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de normalleşme dönemine ilişkin flaş kararlar alınacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği toplantı öncesi Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, akşam kısıtlama saatinin daha ileri alınabileceğini, işletmelerin yeniden açılmasının planlandığını ve yakın zamanda maskesiz hayatın başlama ihtimalinin olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımlar ele alınacak. 15:00'te başlayacak toplantı öncesi Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Türk yetkili, alınması muhtemel bazı kararları açıkladı.

"Akşam kısıtlaması saati daha ileri alınabilir"

İsmini açıklamayan yetkili, "Bugünkü kabine toplantısının en önemli gündemi koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacak. Öncelikle uzun zamandır beklenen cafe ve restoranların açılması yönünde karar alınması bekleniyor. Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000'den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor. Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" açıklamasını yaptı.

Spor salonları, halı sahalar, okullar açılacak mı?

Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili, "Okulların açılması konusu en kritik alanlardan biri. Bu konuda iki farklı görüş var.

İlki açılması ve 2 Temmuz'da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde.

Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" dedi.

"Cumartesi yasağı kalkabilir, pazar ise devam edebilir"

Yetkili, cumartesi günü kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini söyledi.

"Maskesiz hayat başlayabilir"

"Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak" diyen aynı yetkili, "BioNTech desteğiyle aşı açısından tamamen sıkıntı ortadan kalkacak. Yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimali var" dedi.