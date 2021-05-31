Sokağa çıkma yasağı ile kafe ve restoran yasağı 1 Haziran'da kalkıyor! Gözler kabinede...

Açık alanlar tam kapasite, kapalı alan yüzde 50 olsun

Hafta sonu yasaklarının da kalkmasını talep eden sektör oyuncuları, "Açık alanlarda tam kapasite çalışalım. Pandemi bitmedi. O nedenle kapalı alanda yüzde 50 kapasiteyi biz kendimiz uygulayacağız. Dersimizi aldık. Kurallara harfiyen uyacağız, ihlal edenleri de uyaracağız. Bu dönemden çok yara aldık. Bir daha aç-kapa olmasın" diyor.