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Çaykur Rizespor’da önce seçim, sonra transfer

Demirören Haber Ajansı
Çaykur Rizespor’da önce seçim, sonra transfer

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da transfer çalışmalarının 26 Haziran’da yapılacak kongreden sonra hız kazanacağı belirtildi.

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Süper Lig’de 2020-21 sezonunu 13’üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor’da gözler 26 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Yeşil-mavililerde mevcut başkan Hasan Kartal’ın göreve devam etmek istemediği ve aday olmayacağı öğrenilirken, bu hafta içerisinde başkanlık için adaylığını açıklaması beklenen Tahir Kıran’ın tek liste ile seçime gireceği, transfer çalışmalarının da yeni yönetimin belirlenmesinin ardından hız kazanacağı kaydedildi.

Takımda 12 oyuncu kaldı

Sözleşmeleri sona eren ve takımdan ayrılan oyuncu sayısının fazla olduğu Çaykur Rizespor’da mevcut kadroda 3’ü kaleci olmak üzere toplamda 12 futbolcu bulunuyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük oranda yenileyecek olan Karadeniz ekibinde mevcut kadroda bazı isimlerin de ayrılabileceği, 26 Haziran’da yapılacak yeni kongrenin ardından da transfer çalışmalarına hız verileceği ifade edildi.

Tahir Kıran, teknik heyetle yola devam etmeyi düşünüyor

Bu arada tek liste ile seçime girmesi beklenen Tahir Kıran’ın başkanlık görevini devralması durumunda teknik direktör Bülent Uygun ve ekibi ile yola devam etmeyi planladığı öğrenildi. Çaykur Rizespor’da yeni sezonda da görev almayı istediği ifade edilen Bülent Uygun’un da sezon sonu itibariyle transfer çalışmalarıyla ilgili bir rapor hazırladığı,  en az 13 oyuncunun transfer edilebileceği ve kadrodan ayrılacak oyunculara göre bu sayının daha da artabileceği kaydedildi.

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