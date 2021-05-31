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Hatay’da evde kök kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Hatay’da evde kök kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Bir evde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini alan ekipler, harekete geçti. Yapılan operasyonda, 11 kök kenevir ele geçirildi.

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Hatay’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serinyol Mahallesi'nde bulunan M.A. isimli şahsın evinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı.

Alınan bilgi üzerine, operasyon için düğmeye basıldı.

Ele geçirilenler
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile 'Öğle' isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de kullanıldığı arama sonucunda boyları 40 santimetre ile 2 metre arasında değişen 11 kök kenevir bitkisi ile 3.145 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.A., yakalanarak gözaltına alındı.

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