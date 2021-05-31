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Bakan Lütfi Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi

Bakan Lütfi Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyüme, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi

TÜRKİYE ilk çeyrekte yüzde 7 oranında büyüme kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini belirterek, "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Twitter hesabından yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi. İlk çeyrekteki yüzde 7'lik büyümenin yüzde 56'sının net dış talep ve yatırımlardan geldiğini vurgulayan Elvan, şunları kaydetti:

"Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz."

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