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Türkiye ve Yunanistan anlaştı Çavuşoğlu ve Dendias flaş gelişmeyi birlikte duyurdu

Türkiye ve Yunanistan anlaştı Çavuşoğlu ve Dendias flaş gelişmeyi birlikte duyurdu

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Dendias, turizm sektörünün beklediği haberi verdi. İki doz aşı olanlar ve PCR testi yapan vatandaşlar Yunanistan ve Türkiye'ye seyahat yapabilecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'da ortak basın toplantısı düzenledi. 

Dendias, "Aşı sertifikasının tanınması konusunda Türkiye ile anlaştık" açıklamasında bulundu. 

Çavuşoğlu, "Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları karşılıklı olarak seyahat edebilecek. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Kararın iki taraflı turizme katkıda bulunacağına inanıyoruz. Yunanistan ile ortak irademiz var." dedi.

"25 maddede görüş birliğine vardık"

Çavuşoğlu, "Artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık" ifadelerini kullandı.

Dün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine giden Çavuşoğlu, buradan başkent Atina’ya geçmişti.

Başbakan Miçotakis ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelmişti.

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