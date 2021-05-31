Akropolis'teki kucaklaşma Yunan medyasını çarptı! 'Çarpışma Testi' başladı

Mevlüt Çavuşoğlu, bugün hem mevkidaşı hem de Başbakan Kiryakos Miçotakis'le bir araya geldi. Maximos Sarayı'ndaki randevu öncesi Dendias'ın mevkidaşı Çavuşoğlu'nu merdivenlerde karşıladı.