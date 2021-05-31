Akropolis'teki kucaklaşma Yunan medyasını çarptı! 'Çarpışma Testi' başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretini adım adım izleyen Yunan medyası, Akropolis'teki akşam yemeğinde gerçekleşen kucaklaşmanın şaşkınlığını yaşıyor. Maximos Sarayı'nda beklenen görüşme başlarken, CNN Yunanistan'daki bir analiz gözden kaçmadı...
Batı Trakya'daki ziyaretlerin ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçen ve bugün kritik görüşmelere başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beklendiği gibi yerel medyanın manşetinde.
Bakan Çavuşoğlu, akşam yemeğinde Yunan mevkidaşı Nikos Dendias tarafından Akropolis'te ağırlandı. Yerel medya, iki bakanın kapıda sıcak şekilde kucaklaştığı fotoğrafı yayınladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, bugün hem mevkidaşı hem de Başbakan Kiryakos Miçotakis'le bir araya geldi. Maximos Sarayı'ndaki randevu öncesi Dendias'ın mevkidaşı Çavuşoğlu'nu merdivenlerde karşıladı.
Çavuşoğlu, Miçotakis ve Dendias'ın aynı masa etrafına oturduğu randevu, yerel saatle 10.30'da başladı ve yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. öz konusu randevular, yıllar sonra Atina'da gerçekleşen en üst temas özelliği taşıyor.