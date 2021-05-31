Milan'da Hakan Çalhanoğlu krizi! 7 gün süre verildi

Milan'la henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinde krize neden oldu. Milli futbolcuya 7 gün süre verildiği iddia edildi.

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Milan ile olan sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun henüz yeni sözleşme imzalamaması, İtalyan devinde krize neden oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Milan'ın 4 milyon euro yıllık maaş ve artı olarak bonus teklifini henüz kabul etmeyen Hakan Çalhanoğlu'nun 6 milyon euro maaşta ısrarcı olduğu ve görüşmelerin bu nedenle tıkandığı belirtildi.

Maldini zammı yeterli görüyor

Milan Futbol Direktörü Paolo Maldini'nin, şu an 2.2 milyon euro garanti ücret alan milli futbolcuya yapılan zammı yeterli gördüğü ve 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi nedeniyle kulübün esas yapılanmayı bu sezonla birlikte yapacağını söylediği ifade edildi.

7 gün süre verildi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise, Milan'ın Gianluigi Donnarumma'ya uyguladığı taktiği Hakan'a da uygulayacağını ve yaptığı teklifin üstüne çıkmayacağını yazdı. Milan'ın teklifini beğenmemesi nedeniyle yollarını ayıran Donnarumma gibi Hakan'ın da İtalyan deviyle yollarını ayıracağını belirten Nicolo Schira, Milan'ın son teklifi düşünmek için Hakan'a ve menajerine 7 gün süre verdiğini belirtti.

Alternatifi Paul

Milan'ın Hakan Çalhanoğlu'nun yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başladığı ve Udinese'nin yıldızı Rodrigo De Paul ile ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.

Juve'nin ilgisi sürüyor

Hakan'la ilgilenen en ciddi kulübün Juventus olduğu ve Gianluigi Donnarumma gibi Hakan'ın da Juventus'un yolunu tutacağı, İtalyan basınında yazılan bir diğer iddia oldu.

Geçtiğimiz sezon Milan'ın en iyi isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, 43 maçta 9 gol atıp 12 de asist yaptı.