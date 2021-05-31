Yazar Nihat Genç'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olay Sedat Peker önerisi

Yazar Nihat Genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kafe ve lokantaların açılmasını isteyerek, "Biz de karşılığında şu Sedat Peker işini unutalım ne videosunu izleyelim ne konuşalım" dedi.

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Yazar Nihat Genç, sosyal medya hesabından çok tartışılacak bir öneride bulundu. Nihat Genç, normalleşme adımlarının açıklanmasına sayılı saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tuhaf bir çağrıda bulundu.

Nihat Genç'in tweeti şöyle oldu:

"Sayın cumhurbaşkanım, harbi bir anlaşma yapalım, sizler, kafe, kahve ve lokantaların kaldırım ve sokağa sandalye ve masa çıkartmasına izin verin biz de karşılığında şu Sedat Peker işini unutalım ne videosunu izleyelim ne konuşalım, saygıyla!"

İroni mi yaptı?

Genç'in yaptığı bu paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi. Kimileri yazarın ironi yaptığını söylerken, kimileri de tepki gösterek, videolardaki iddiaların hesabının sorulmasını önerdi.