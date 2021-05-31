Kanunsuz Topraklar dizisinde şok eden ölüm! Ümit Berber hayatını kaybetti

Kanunsuz Topraklar dizisi çekimleri için Zonguldak'ta bulunan oyuncu Ümit Berber, otelde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dizi oyuncusu 61 yaşındaki Ümit Berber kalp krizi geçirdiği fark edilince 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyuncu Berber’e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa bindirilen oyuncu Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan oyuncu Ümit Berber yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

61 yaşındaki Ümit Berber’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kanunsuz Topraklar dizisi

FOX TV’nin yeni dizisi Kanunsuz Topraklar’ın yapımcılığını Faruk Turgut, senaryosunu Zülküf Yücel ve yönetmenliğini ise Faruk Teber üstlenecek. Kanunsuz Topraklar oyuncuları Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili olacak. Dizi de Zonguldak’ta kömür madeni işleterek zengin olan Malik beyin kızı Gülfem ile Malik beyin madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkansız aşk anlatılacak