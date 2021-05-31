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Bursa'da kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Demirören Haber Ajansı
Bursa'da kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

BURSA'da, kamyonetle kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Emin Duman (60) öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaneli- Bursa karayolu Nalınlar Mahallesi Odunlar mevkiinde meydana geldi. Orhaneli'den Bursa'ya giden Emin Duman yönetimindeki 16 V 4272 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki 34 DRM 778 plakalı lojistik firmasına ait kamyonetle çarpıştı. Kazada Emin Duman yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı M.A. ve kamyonet sürücüsü E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Emin Duman’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı. 

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