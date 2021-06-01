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Antalya'da yürüyüşte hayatının şokunu yaşadı '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı!

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da yürüyüşte hayatının şokunu yaşadı '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı!

31 yaşındaki Endonezyalı Kadem Dwi Astuti yürüyüş yaparken dehşeti yaşadı.

Antalya'da yürüyüşte hayatının şokunu yaşadı '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı!

ANTALYA'daki olay 25 Mayıs Salı günü saat 06.30 sıralarında Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu Kadem Dwi Astuti (31), sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı. 

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Antalya'da yürüyüşte hayatının şokunu yaşadı '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı!

Normalde sabahları arkadaşları ile yürüyüşe çıkan genç kadın, olay günü tek başınaydı.

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Antalya'da yürüyüşte hayatının şokunu yaşadı '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı!

Her sabah koştuğu cadde üzerine gelen Astuti, ilk önce iki daha sonra ardından gelen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. 

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Antalya'da yürüyüşte hayatının şokunu yaşadı '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı!

Yaklaşık 10 dakika köpeklerle mücadele eden Astuti’yi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Vücudunda ısırıklar ve pati izleri oluşan genç kadın, korkuyla bayıldı.

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