Antalya'da yürüyüşte hayatının şokunu yaşadı '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı!
31 yaşındaki Endonezyalı Kadem Dwi Astuti yürüyüş yaparken dehşeti yaşadı.
ANTALYA'daki olay 25 Mayıs Salı günü saat 06.30 sıralarında Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu Kadem Dwi Astuti (31), sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı.
Normalde sabahları arkadaşları ile yürüyüşe çıkan genç kadın, olay günü tek başınaydı.
Her sabah koştuğu cadde üzerine gelen Astuti, ilk önce iki daha sonra ardından gelen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı.
Yaklaşık 10 dakika köpeklerle mücadele eden Astuti’yi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Vücudunda ısırıklar ve pati izleri oluşan genç kadın, korkuyla bayıldı.