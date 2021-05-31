BAE'nin İsrail Büyükelçisi Yahudi din adamının önünde diz çöküp dua istedi

BAE'nin İsrail Büyükelçisi Muhammed Mahmud el Haca, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Şalom Kohen'i ziyaret ederek kendisine dua etmesini istedi. BAE'li elçi, görüşmede "İsrail hakkında yanlış bilgiler yayılıyor" dedi.Abone ol
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.
Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail'e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı.
BAE'li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen'i ziyaret ederek kendisine dua etmesini istedi.
Yahudi din adamının duasını alan BAE'li büyükelçi, kendisini ülkesinde kurulan dinlerarası diyalog merkezine davet etti.
Büyükelçi ayrıca, görüşmede İsrail hakkında Müslüman Kardeşler ve Katar merkezli El Cezire televizyonu tarafından yanlış bilgiler yayıldığını savundu.