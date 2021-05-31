İstanbul'da avukata eski sevgilisinden şantaj! 'Seni dağa kaçıracağız' diye tehdit etti

İSTANBUL'da avukat Serkan Çelik, ayrılığı kabul etmeyen eski kız arkadaşı tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle ihbarda bulundu. Ailesinin PKK'lı olduğunu söyleyen genç kızın, avukatı 'seni dağa kaçıracağız' diye korkutmaya çalıştığı iddia edildi.

Abone ol

40 yaşındaki İstanbul Barosu avukatlarından Serkan Çelik'in geçen yıl Sümeyye Eren ile ilişkisi vardı. İkili başlayan ilişkilerini bir müddet sonra bitirme kararı aldı.

İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen Sümeyye, genç avukata tehdit mailleri atmaya başladı.

"Seni dağa kaçıracağız"

Kendisinin ve ailesinin PKK'lı olduğunu belirten genç kadın, 'Seni dağa kaçıracağız' gibi söylemleri sonrası bir de avukatın banka bilgilerini, müvekkillerinin isimlerini ve özel yazışmalarını yayınladı. Bununla da yetinmeyen Sümeyye, genç avukatın banka bilgilerini ele geçirerek bazı işlemler de yaptı.

Tehditle para istedi

Baskılarına devam eden genç kadın, avukatı PKK üyesi olmakla suçlayacağını, adliyeye ihbar edeceğini bunun için kendisine 2 bin Euro para vermesi gerektiğini söyledi.

Avukat eski sevgiliden şikayetçi oldu

Tehdit ve şantaja daha fazla dayanamayan avukat, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Avukat Çelik savcıya verdiği ifadesinde kendisine hakaretler savuran, şantaj ve tehditle para isteyen Sümeyye Eren'in cezalandırılmasını istedi.