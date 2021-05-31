Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sigara ve nargile uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın" deyip, sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünleriyle ilgili uyarı yaptı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika sigara açıklaması. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun." ifadelerini kullandı.