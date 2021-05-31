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Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı! Hamsik'ten müjdeli haber

Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı! Hamsik'ten müjdeli haber

Trabzonspor eski golcüsü Alexander Sörloth’u geri almak için ciddi bir kaynak arayışına girdi. Oyuncunun maaşının vergiler düşüldüğünde 2 milyon 700 bin Euro’yu bulması nedeniyle iş adamlarına, "Desteklerinizi bekliyoruz" çağrısında bulunuldu. Orta saha oyuncusu Marek Hamsik'ten ise bordo-mavililere müjdeli yanıt geldi.

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Trabzonspor eski yıldızı Sörloth'u geri getirmek için yoğun bir çaba içerisine girmiş durumda. Bordo-mavili takımın maliyeti 4 milyon Euro olan ve vergiler düşüldüğü 2 milyon 700 bin Euro alan oyuncunun maaşını ödemek için kaynak arayışı sürüyor.,

Daha önce, "Hiçbir oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro'dan fazla maaş ödemesi yapmayacağız" açıklamasını yapan yönetim, Sörloth için ise bu rakamı aşmayı göze aldı.

Bu nedenle işadamlarına ulaşan bordo-mavili kulübün idarecileri, "Bu transfer gerçekleşirse katkılarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

Leipzig kulübünün henüz Sörloth için kararını vermemesi nedeniyle beklemeye geçen bordo-mavili yönetim, buradan gelecek olan kesin karara göre forvet transferi için ara verdiği transfer çalışmalarına yeniden başlayacak.

Marek Hamsik, Trabzonspor'a sıcak bakıyor
Öte yandan Trabzonspor yıldız orta saha Marek Hamsik transferini sonuçlandırmak için yurt dışı seferine çıkıyor. İlk durak oyuncunun kulübünün yer aldığı İsveç ardından ise milli takım kampı. Marek Hamsik ise yetkili menajerlere, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum" diyerek görüşmeler öncesi kapıyı araladı. Bordo- Mavili ekibin, Marek Hamsik için seferi bugün başlıyor.

Abdullah Avcı'dan Hamsik sözleri

Bir tane bu lige uygun, bu ligi yaşamış stoper kadromuza katmak istiyorum. Bir tane sol bek alacağım. Orta sahaya oyunun iki yönünü oynayan, belki marka değeri de olan bir oyuncu daha istiyorum. Peres ve Gervinho gibi oyuncuları kadromuza kattık. Hala bitmesi yakın olan birkaç oyuncu var, transferde erken yol aldık. Kampa yetişsinler istiyorum. Sörloth keşke olsa. Başkanımız çalışma yapıyor. Bekleyelim görelim. Sörloth'u bekleyeceksek, ben beklemeye razıyım. Olabiliyorsa bizi mutlu eder, olamıyorsa B planına hazırlık yapıyoruz. Marek Hamsik ile ilgileniyoruz. Büyük oyuncu. Keşke öyle bir şey olabilse.

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