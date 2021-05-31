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Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Yannick Bolasie ile anlaştı

Çaykur Rizespor, yıllarca adı Süper Lig’in devleriyle anılan Premier Lig oyuncusu Yannick Bolasie’yle her konuda anlaşmaya vardı.

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Çaykur Rizespor’da başkanlık koltuğunun resmen devrolmasının ardından bombalar patlayacak. Karadeniz ekibinin yeni patronu olacak olan Tahir Kıran hızlı bir giriş yapacak.

Milliyet'in haberine göre, yola Bülent Uygun’la devam edecek olan Yeşil-Mavililer’de deneyimli hocanın raporu doğrultusunda dünyaca ünlü bir isim Yannisck Bolasie ile anlaşmaya varıldı.

Bonservisi Everton’da olan ancak geride kalan sezonu geçici transferle Middlesbrough’da geçiren 32 yaşındaki futbolcu ile kurulan temasların olumlu sonuçlandığı, gelecek hafta resmi imzaların atılacağı kaydedildi.

Yıldızlar gelecek
Everton’daki kontratı sona eren ve bugün itibarıyla resmen boşa çıkacak olan başarılı futbolcunun Rizespor’dan gelen öneriyi kabul ettiği önerildi. Oyuncu ile yapılan anlaşma miktarı henüz açıklanmazken Rizespor’da yıldız transferlerinin tam gaz devam edeceği de gelen haberler arasında.

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