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Kobani olaylarına karışan şahıs 7 yıl sonra Ağrı'da saklandığı inşaatta yakalandı

Kobani olaylarına karışan şahıs 7 yıl sonra Ağrı'da saklandığı inşaatta yakalandı

AĞRI’nın Patnos ilçesinde, 2014’teki Kobani olayları sırasında kamu binalarına ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen Ömer A., Trabzon’un Ortahisar ilçesinde saklandığı inşaatta yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde 'Kobani olayları’ olarak bilinen eylemlerde, belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı, iş yerlerine zarar verdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Ömer A.’nın, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta saklandığı bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülün soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ömer A.’yı, yakaladı.

Gözaltına alınan Ömer A.’nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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