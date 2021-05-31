Türkiye-Yunanistan sınırında dijital bariyer! AB, göçmenlere karşı yaptırdı servet harcadılar
Avrupa Birliği (AB), uçuk miktarlar harcayarak Yunanistan sınırına dijital bariyer inşa etti. Salgın aylarında sessiz sedasız test edilen bariyer sayesinde, 200 kilometrelik Türkiye-Yunanistan sınırından AB'ye göçmen geçişi engellenecek. İşte yıl sonu hayata geçmesi beklenen sistemle ilgili detaylar...
Dünya yeniden seyahat etmeye başlarken, Avrupa göçmenlere yüksek sesle bir mesaj gönderiyor: Bizden uzak durun!
Türkiye'ye doğru ses bombaları! Yunan sınır polisi, zırhlı bir kamyondan gelen sağır edici gürültü patlamaları sınırın üzerinden Türkiye'ye doğru yolluyor. Araca monte edilmiş, uzun menzilli akustik cihaz veya "ses topu", küçük bir TV boyutunda olmasına rağmen, bir jet motorunun ses düzeyine sahip.
Söz konusu ses topları, göçmenlerin Avrupa Birliği'ne yasadışı yollardan girmesini engellemek için Türkiye ile 200 kilometrelik Yunanistan sınırında çok çeşitli fiziksel ve deneysel metaryerllerden oluşan yeni dijital bariyerin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Evros nehri boyunca çelik duvar
Bununla birlikte, ABD-Meksika sınırındaki son inşaata benzer yeni bir çelik duvar, Yunanistan ve Türkiye’yi ayıran Meriç Nehri boyunca yaygın olarak kullanılan geçiş noktalarını kapatıyor.