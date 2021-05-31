Türkiye-Yunanistan sınırında dijital bariyer! AB, göçmenlere karşı yaptırdı servet harcadılar

Söz konusu ses topları, göçmenlerin Avrupa Birliği'ne yasadışı yollardan girmesini engellemek için Türkiye ile 200 kilometrelik Yunanistan sınırında çok çeşitli fiziksel ve deneysel metaryerllerden oluşan yeni dijital bariyerin bir parçası olarak öne çıkıyor.