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N'Sakala'dan Emre Belözoğlu'na olay gönderme

N'Sakala'dan Emre Belözoğlu'na olay gönderme

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fabrice N'Sakala, Emre Belözoğlu ile özdeşleşen, "Alo ben Emre abin..." sözüne gönderme yaptı.

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Geçen sezonun başında Fenerbahçe, o dönem sportif direktör olan Emre Belözoğlu ile birçok transferi bitirmişti. Genç futbolculara ağabeylik yapan Belözoğlu, bu iletişimini sürdürerek oyuncuları takıma kazandırmıştı.

Hatta, "Alo ben Emre abin..." sözü, Emre Belözoğlu'yla özdeşleşmişti.

Beşiktaş'ta bu sezon sol bekte forma giyen 30 yaşındaki oyuncu Fabrice N'Sakala, bu söze gönderme yaparak bir paylaşımda bulundu. N'Sakala paylaşımında, “Alo kardeşim ben N'Sakala abin. Troyes, where it all began.(Her şeyin başladığı yer) ” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı Beşiktaşlı taraftarlardan yüzlerce yorum aldı.

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