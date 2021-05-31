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MSB duyurdu! Kuzek Irak'ta tespit edilen 3 teröristi SİHA'lar etkisiz hale getirdi

MSB duyurdu! Kuzek Irak'ta tespit edilen 3 teröristi SİHA'lar etkisiz hale getirdi

IRAK'ın kuzeyi teröristlere dar edilmeye devam ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde tespit edilen 3 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık kısa süre önce Gara'da 5 teröristin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, 'SİHA’larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek.' denildi.

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