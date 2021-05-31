BIST 1.420
DOLAR 8,48
EURO 10,35
ALTIN 519,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da gören telefona sarıldı! Ekipler alarma geçti: 15 dakika...

İhlas Haber Ajansı
Malatya'da gören telefona sarıldı! Ekipler alarma geçti: 15 dakika...

MALATYA’da alt geçitte intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışması sonucu ikna edilerek indirildi.

Abone ol

Olay, 14.15 sıralarında Turgut Temelli Caddesi mevkiinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalıştığı ileri sürülen A.G.’nin alt geçidin üzerinde bulunan beton bloklara çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, diğer taraftan da iletişime geçtikleri şahsı bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Alt geçit geçici olarak trafiğe kapatılırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla şahsa ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmalar sonrasında ikna olan şahıs bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. A.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, trafiğe kapatılan alt geçit daha sonra normal seyrine döndü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri '10 dakika kimse gelmedi' deyip anlattı! Antalya'da yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19 bitmeden ABD'li profesör böyle uyardı: Covid-26 ve Covid-32 de çıkacak
Şanlıurfa'da yaşandı! Stajyer avukat Berrin, cam silerken 4’üncü kattan düşüp öldü
Kabine toplantısı başladı! Maske takma zorunluluğu kalkıyor sokağa çıkma yasağı yok
Bursa'da kamyonet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesi yayına başladı
BAE'nin İsrail Büyükelçisi Yahudi din adamının önünde diz çöküp dua istedi
Bangladeşli bilim adamları yeni antibiyotik keşfetti
İstanbul'daki feci kaza TEM'de iki yönde trafiği kilitledi
İstanbul'da avukata eski sevgilisinden şantaj! 'Seni dağa kaçıracağız' diye tehdit etti
Fransa'da aranan eski asker yakalandı
Yorumlar