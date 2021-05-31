Tacülmülk ne demek tarihte Tacülmülk hain mi kim öldürdü?

TRT1 ekranlarının tarih kokan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam unutulmaz bir bölümle sezon finali yapacak. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile konuşulan dizinin karakterlerden biri olan Tâcülmülk ise merak konusu oldu. Peki kimdir Tâcülmülk, anlamı nedir kime denir?

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TRT ekranlarının tarih kokan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam akıllara kazınacak bir bölümle sezon finali yapacak. Dizide Tacülmülk karakterini Mehmet Bozdoğan canlandırıyor. TRT1 ekranlarının en çok izlenen ve büyük beğeni ile izlenen dizisinde Tacülmülk karakterinin kim olduğu araştırılıyor. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu 'da Tacülmülk'ü canlandıran Mehmet Bozdoğan hayatı...

Tâcülmülk kimdir:

Tam adıyla Ebü’l-Ganâim Tâcülmülk İbn Dârüst Merzübân b. Hüsrev Fîrûz-ı Şirâzî, Büyük Selçuklu İmparatorluğu veziridir.

İranlı vezir ailesinden gelen Tâcülmülk Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kumandanlarından Serheng Savtegin'in hizmetinde bulunduktan sonra Selçuklu sarayına girdi ve çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Terken Hatun'un vezirliğine yükseldi. Kendisine rakip olarak gördüğü Nizâmülmülk aleyhine çalışmalar yürüttüğü söylenir.

Nizâmülmülk'ün ölümünün ardından I. Melikşah, Tâcülmülk'ü vezir tayin etti. I. Melikşah'ın kısa bir süre sonra ölümünün ardından Terken Hatun ile anlaşarak çocuk yaştaki Mahmud'u sultan ilan ettiler ve Tâcülmülk vezirliğe getirildi. Berkyaruk ile Terken Hatun'un arasında yapılan savaşta Terken Hatun'un ordusunun başında yer alan Tâcülmülk yenilgiden sonra kaçarken yakalandı. Berkyaruk, kabiliyetli bir vezir olduğu için Tâcülmülk'ü vezir tayin etmek istedi ancak Nizâmülmülk'ün ölümünde parmağı olduğunu düşünen Nizâmülmülk'ün oğlu ve naibi, taraftarlarına Tâcülmülk'ün öldürülmesi gerektiğini söylediler. Sonunda Şubat 1093'te Tâcülmülk öldürüldü.

Mehmet Bozdoğan kimdir: Bozdoğan, 4 Haziran 1977 yılında Almanya Berlin’de dünyaya gelmiştir. Almanya'da başlayan oyunculuk eğitimlerine Türkiye de devam eden Mehmet Bozdoğan, Türkiye’de kameralar karşısına 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile geçti. Koyu Kırmızı, Karadayı, Ağır Roman, Wolfs Revier, Der Kriminalist dizilerinde yer alan Mehmet Özdoğan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisinde Birkan Atılgan karakterine hayat verdi. Şu sıralar Uyanış Büyük Selçuklu'da Tacülmülk karakterine hayat veriyor. Mehmet Bozdoğan, 1.83 metre boyunda, 77 kilo ve İkizler burcudur.