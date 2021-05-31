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Taksim'de 'Gezi' yasağı!.. Gezi olaylarını anma çağrıları sonrası yasak geldi

Taksim'de 'Gezi' yasağı!.. Gezi olaylarını anma çağrıları sonrası yasak geldi

BEYOĞLU Kaymakamlığı, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümünde Taksim'de basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

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Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "31/05/2021 Pazartesi günü saat 19:00’da İpek Sokak’ta -TMMOB MMO Önü- sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan yürüyüş, basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinliklerine ayrıca Beyoğlu İlçesi sınırları içerisinde aynı konunun devamı niteliğinde gerçekleştirilmek istenen etkinliklere İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı ve çevresi ile İpek Sokak ve çevresinin toplantı ve gösteri yürüyüşü alanı olarak belirlenmediğinden 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 10. ve 17. Maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince ve covid 19 tedbirleri kapsamında müsaade edilmeyecektir" denildi. 

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı eylemlerinin 8. yıl dönümünde bu akşam saat 19.00'da anma etkinliği düzenleneceğini, "8 yıl önce bütün güzellikleriyle hayatımıza giren Gezi Direnişi'nin yıl dönümünde, Eşitlik, özgürlük ve adalet umudumuzla, 31 Mayıs'ta Taksim'deyiz!" tweeti ile duyurmuştu. 

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