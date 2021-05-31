City ile son maçına çıkmıştı Agüero'nun yeni takımı belli oldu

Barcelona, Manchester City ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli golcü Sergio Agüero'yu kadrosuna kattığını resmi sitesi üzerinden duyurdu.

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Katalan devi Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi biten Arjantinli golcü Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı. Agüero ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 32 yaşındaki golcünün senelik 5 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtiliyor.

2006 yılında Independiente'den Atletico Madrid'e transfer olan Agüero, 2011'de 40 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Manchester City'ye geçiş yapmıştı. Barcelona ile olan anlaşması sonucunda Agüero, 10 yıl sonra İspanya LaLiga'ya dönüş yaptı.

Manchester City ile son maçına Şampiyonlar Ligi finalinde çıkan Sergio Agüero, kupa seromonisinde gözyaşlarını tutamamıştı.

Barcelona'nın resmi sitesindeki yayın akışında transferin sunumuna ilişkin saat bilgisi paylaşıldı fakat sonrasında bu program akışında değişikliğe gidilerek transferin sunumu kaldırıldı.

Eric Garcia da an meselesi

Yeniden Barça TV'nin akışına dahil edilmesi ve kesinleşen transferin gün içinde sunumunun yapılması bekleniyor. Bugün Agüero transferini duyuran Barcelona'nın yarın da Manchester City'den Eric Garcia'nın transferini duyurması bekleniyor.