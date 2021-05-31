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Yarın için de uyarı var! Antalya'da 5 dakika süren sağanak trafiği felç etti

Yarın için de uyarı var! Antalya'da 5 dakika süren sağanak trafiği felç etti

ANTALYA'da aniden bastıran ve yaklaşık 5 dakika süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezindeki uzun araç kuyrukları oluştu.

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Kentte saat 16.00 sıralarında aninden sağanak bastırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığındı. Sağanak nedeniyle kent merkezinde trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. 5 dakika kadar süren sağanağın ardından, güneş yüzünü gösterdi.

Yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da yarın kuvvetli yağış beklendiği açıklandı. Öğle saatlerinden itibaren Manavgat, Alanya, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçelerinde görülecek yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiği açıklandı. Yağış nedeniyle oluşabilecek ani, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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