Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırılan yasakları açıkladı! Düğün yapılabilecek, restoranlar açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine sonrası konuştu. Erdoğan, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamasının hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

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Yeme içme-yerlerine yönelik düzenlemelerden bahseden Erdoğan, "Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı koronavirüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.

1 HAZİRAN NORMALLEŞME KARARLARI * Haziran ayı boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek.

* Bu sınırlama cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar gününü tam kapsayacak şekilde uygulanacak.

* Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında açık olacak, müşteri kabul edecek masaya servis yapabilecek.

* Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler Sabah 07.00 akşam 21.00 arasında çalışabilecek. Pazar günü kapalı olacaklar.

* Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri 1 haziran itibariyle serbest olacak

* Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.

* Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.

* 1 Haziran salı itibariyle ilkokulda yüz yüze eğitim başlayacak.

* 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ortaokul ve liseler açılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimini, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum.

1200 kilometre boyunca kesintisiz seyahat

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz. Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

Filyos Limanı hizmete açılıyor

Pek çok yerde halen inşaatları süren hızlı tren hatlarımız da birer birer devreye girdiğinde Türkiye ulaşımda yeni devrim yaşayacaktır. 56 adede ulaşan hava limanlarımızla hava taşımacılığı sorunumuzu hallettik. Deniz yolu taşımacılığı ile dev projeleri kazandırmaya devam ediyoruz. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı hizmete açıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların Rabbim'den niyaz ediyorum. Bizim ülkemiz için yapacak daha çok hizmetimiz var. Bizim inşa edecek çok hizmetimiz var.

Taksim Camii ve Çamlıca kulesi'nin açılışı

Cuma günü ise milletimizin 150 yıllık hayali olan, Taksim Cami'ni açılış törenindeydik. Birileri özellikle bu eseri kalkıp İstanbul'umuz için böyle farklı olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i görebilir, Fatih Camii görebilir. Bunlar tabi ki bizim için sembol eserlerdir. Onlar o asrın eserleridir, şimdi de Çamlıca'daki kule bu asrın eseridir. Bu kulenin buraya dikilmesi, oradan tüm İstanbul'u bütün güzellikleriyle göstermesi bu asrın sembolüdür. İstanbul'a kazandırılan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Bu kulenin, ülkemize ve çevremize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı seferberliği mesajı

Diğer yandan aşı çalışmalarında da dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Üstelik bunu kendisi aşı üretmediği halde başarmış ülkeyiz. İnşallah yıl sonu bitmeden kendi aşımıza kavuşmuş olacağız. Biontech, Sinovac ve Sputnik gibi sözleşmesi yapılan aşıların Haziran ayında ülkemize getirilmesi için yoğun hazırlık içindeyiz. Salgın tedbirlerini sıkılaştırma ve normalleştirme takvimlerimizin de vaka sayılarının seyri için Avrupa ülkeleriyle aynı şekilde ilerlemektedir. Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay açık kalan esnaflarımızın olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamalarının pekçok kişi üzerinde açtığı faaliyetleri biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın öğretimin yanında psikolojik etki yarattığını iyi biliyoruz.

Milletimizin bu süreçte fevkalade bunaldığını görüyoruz. Yine bu süreçte sıfatları ne olursa olsun, kafa karıştırıcı açıklamalarıyla milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların idrakindeyiz. Tek gayemiz insanlarımızın sağlığını, ülkemizin huzur ve güvenliğini korumak. Bunun için her bulduğumuz fırsat, her kapı aralığını kullanıyoruz. Salgının başladığı günden beri açılma kapanma kararlarının ardı ardına gelmesinin nedeni bu musubetin ülkemizdeki etkilerini azaltmaktır. Aradan geçen 2 haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının en güzel ifadesidir.