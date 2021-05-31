Baturalp Kıpçak Beyi kimdir tarihteli yeri ne zaman öldü?

TRT'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam sezon finali ile ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde Baturalp Kıpçak merak konusu oldu. Peki Melikşah in eşi Başulu Hatun'un kardeşi olan Baturalp Kıpçak tarihte kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

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Kıpçak Beyi Baturalp'in tarihte kim olduğu, Melikşah'ın nesi olduğu merak ediliyor. Diziseverler, yeni bölümün fragmanında görülen Kıpçak Beyi Baturalp ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Kıpçak Beyi Baturalp kimdir? Kıpçak Beyi Baturalp ne zaman yaşamıştır? Tarihte Baturalp kimdir? Baturalp Kıpçak kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Baturalp Kıpçak gerçekte, kim? İşte detaylar haberimizde...

Baturalp Kıpçak Beyi kimdir, tarihteki yeri: Uyanış Büyük Selçuklu Kıpçak Beyi Baturalp, Melikşah in eşi Başulu Hatun'un kardeşi, Sencer ve Tapar'ın ise dayısı olmaktadır. Baturalp, veliaht olarak yeğenleri Sencer ve Tapar'ı Berkyaruk yerine geçirebilmeyi amaçlamaktadır.

Tâceddin Seferiyye Hatun'un (Başulu) kardeşi rolüyle izleyici karşısına çıkan olan Kıpçak Beyi Baturalp hakkında tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Tâceddin Seferiyye Hatun'un cariye kökenli olduğu bilgisi bulunuyor.

Dolayısıyla dizide Başulu adı ile anılan Tâceddin Seferiyye Hatun'un erkek kardeşi Kıpçak Bey'i Baturalp'in, diziye farklı bir soluk katmak amacıyla oluşturulan bir karakter olduğu öngörülüyor.