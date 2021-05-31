Galatasaray'da Babel'e yapılan ödemeler hayrete düşürdü

Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaçıran Galatasaray'da, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlerde bazı detayların net verilmediği ortaya çıktı. Hollandalı futbolcu sezon sonu itibarıyla cebine 4.3 milyon euro koydu.

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Galatasaray'da tarihi seçime günler kala çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Maliyeti yüksek futbolcuları takımdan göndererek ekonomik olarak rahatlamak isteyen sarı-kırmızılılarda Babel'e ödenen ücretin gerçeğe göre çok yüksek olduğu öğrenildi.

Sezonun başı ve sonu için bonus

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray'da Ryan Babel'in görünürde aldığı ücretin 2.5 milyon euro olduğu, ancak bonuslarla birlikte bu sezon cebine yüksek bir meblağ girdiği ortaya çıktı. Hollandalı futbolcunun net ücretinin yanı sıra, sezon ücreti adı altında 100 bin euro başlarken, 100 bin euro da biterken ekstra ödeme yapıldı. Böylece kazancı 2.7 milyon euroya çıkan yıldız futbolcun alacakları bununla da sınırlı kalmadı.

4.3 milyon euro kazandı

Babel'e ayrıca 300 bin euro galibiyet primi ödendi. Böylece alacağı ücret 3 milyon euroya yükselen 34 yaşındaki oyuncu, 'oynadıkça kazan' priminden de fazlasıyla yararlandı. Galatasaray formasıyla ligde 32 maça çıkan Babel, bunun karşılığı olarak 650 bin euro daha almaya hak kazandı. 2 milyon euroluk imza parası yıllığa vurulduğunda 666 bin senelik ekstra gelir elde eden Babel böylece 4.3 milyon euro kazandı. Babel'in tartışılmaması nedeninin, net ücreti dışındaki parasının KAP bildiriminde yer verilmemesi olarak gösterildi.