A Milli Takım Gine ile yenişemedi

A Milli Futbol Takımımız, ikinci hazırlık maçında Antalya'da konuk ettiği Gine ile 0-0 berabere kaldı.

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Türkiye ile Gine, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 sona erdi. İlk yarıda İstediği oyunu sergileyemeyen milliler karşısında Gine 2 net gol pozisyonuna girdi ve değerlendiremedi. İlk yarı golsüz eşitlikle bitti.

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen ve birçok gol fırsatı yakalayan ay-yıldızlılar aradığı golü bulamadı. Maç 0-0 sona erdi.

Milli Takım, 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Şenol Güneş'ten 7 değişiklik

Hazırlık maçında Gine'yi Antalya Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son karşılaşmaya göre ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Ay-yıldızlı ekibin Azerbaycan ile oynadığı hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkan Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Taylan Antalyalı, Halil Akbunar, Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu'nun yerine bu mücadelede, Mert Günok, Ozan Kabak, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, İrfan Can Kahveci, Abdülkadir Ömür ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.