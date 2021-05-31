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Lille, Fatih Terim'i listesine ekledi

Lille, Fatih Terim'i listesine ekledi

Galatasaray'da Fatih Terim'in geleceği belirsizliğini sürdürürken, Lille'den sürpriz bir atak geldi. Teknik direktör Christophe Galtier'in istifası sonrası yeni hoca arayışına giren Fransa şampiyonu, İmparator'u listesine ekledi.

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Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille yeni hoca arayışında. Fransız ekibinde teknik direktör Galtier'in istifası sonrası Fatih Terim yeni hoca adayı olarak konuşulan isimler arasında.

Dünyaca ünlü hocalarla aynı listede
Fransa'daki Foot Mercato'nun haberine göre Lille'in teknik direktör adayları arasında Laurent Blanc, Patrick Viera, Lucien Favre ve Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren Fatih Terim'in isimleri gündeme gelirken son aday da İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri oldu. Ayrıca Sampdoria'dan ayrılan 69 yaşındaki teknik adamın Lille'in projesine sıcak baktığı ifade edildi. Claudio Ranieri, teknik adamlık kariyerinde daha önce Monaco ve Nantes takımlarında da görev yapmıştı.

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