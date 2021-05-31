Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'de yeni sezon için müjde verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni sezonda tribünlerin dolacağının müjdesini verirken Anadolu Efes'i de tarihi Euroleague başarısı sebebiyle tebrik etti.

Erdoğan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın yönetimi, futbolcularıyla bir araya gelerek kendilerini tebrik ettik. Seyircisiz oynanan Süper Lig'i önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı temenni ediyoruz. Anadolu Efes'i şampiyonluğu için tebrik ettik. Şampiyonluğu kazanmasında büyük emeği olan Ergin Ataman'ın da bu şampiyonluğu şehitlerimize armağan etmesini çok önemli görüyorum. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göklere çeken tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."