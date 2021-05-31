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Türkiye 31 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Türkiye 31 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47.527'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 596'sı semptomatik olmak üzere 6 bin 493 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 9 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 582 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi. Toplam test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 339 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

Dün vaka sayıları 6 bini geçmişti
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 134 kişi hayatını kaybederken, 582'si semptomatik olmak üzere 6 bin 933 yeni vaka tespit edilmişti.

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