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Okullar ne zaman kapanacak? 2021'de karnelerin alınacağı tarih açıklandı

Okullar ne zaman kapanacak? 2021'de karnelerin alınacağı tarih açıklandı

TÜRKİYE koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılında okulları geç kapatacak. Karneler 2 Temmuz 2021 cuma günü alınacak.

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Koronavirüs salgınıyla mücadele eden Türkiye, düşen vaka sayıları ile birlikte normalleşme adımlarını devreye soktu. Eğitim ve öğretim sisteminde yüz yüze eğitim yeniden başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan twitter üzerinden son dakika açıklamalar geldi. 

Koronavirüs salgınında yüz yüze eğitim aksadığı için okulların kapanış tarihi de uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların bu sene  2 Temmuz 2021 cuma günü kapanacağını duyurdu. 

Okullar açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk okulların salı günü yani 1 Haziran 2021 itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağını açıkladı. Eğitim haftada 2 gün olarak yapılacak. Orta okullar ve Liseler ise yüz yüze eğitime önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 7 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Lise ve orta okullardaki yüz yüze eğitim de 2 gün ile sınırlandırıldı. Köylerdeki okullarda ise eğitim haftanın 5 günü yapılacak. 

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