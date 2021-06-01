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TRT1'in Teşkilat dizisinde başrol krizi Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor!

TRT1'in Teşkilat dizisinde başrol krizi Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor!

Reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde kriz çıktı. Başrol Çağlar Ertuğrul, verilen sözlerin tutulmadığını söyleyip diziden ayrılmak istediğini söylemiş.

TRT1'in Teşkilat dizisinde başrol krizi Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor!

Birbirinden ünlü isimlerin bir arada olduğu, TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki Teşkilat dizisine ait bir iddia git gide yayılıyor. Pazar akşamlarının her kategoride en çok izlenen dizisi olmayı başaran Teşkilat'ta kriz çıktığı iddia edildi.

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TRT1'in Teşkilat dizisinde başrol krizi Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor!

Önümüzdeki hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul'la ilgili kriz çıktı. İddialara göre, Ertuğrul'a verilen sözleri yerine getirilmedi. 

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TRT1'in Teşkilat dizisinde başrol krizi Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor!

Çağlar Ertuğrul, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek yapım şirketi Tims&B'ye sezon finalinin ardından projeden ayrılmak istediğini söyledi.

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TRT1'in Teşkilat dizisinde başrol krizi Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu gelişme üzerine dizinin senaryosu yeniden kurgulandı.

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