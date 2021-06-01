TRT1'in Teşkilat dizisinde başrol krizi Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor!

Birbirinden ünlü isimlerin bir arada olduğu, TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımları arasındaki Teşkilat dizisine ait bir iddia git gide yayılıyor. Pazar akşamlarının her kategoride en çok izlenen dizisi olmayı başaran Teşkilat'ta kriz çıktığı iddia edildi.