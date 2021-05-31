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Macron'u kızdıran ABD hamlesi: Bu nasıl müttefiklik diye isyan etti

Macron'u kızdıran ABD hamlesi: Bu nasıl müttefiklik diye isyan etti

ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun Danimarka istihbaratının yardımıyla Almanya Başbakanı ve diğer üst düzey Avrupalı yetkilileri dinlediğinin ortaya çıkmasıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron'da açıklama geldi.

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ABD'nin AB yetkilileri hakkında casusluk yapması hakkında izahat talep eden Macron: 'Müttefikleri dinlemek kabul edilemez' dedi.

Macron ve Merkel ikili zirve sonrası konuştu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Merkel'in görevinin bitimine 4 ay kala son kez ikili zirvede görüştü. Görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenleyerek, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak Avrupalı lider ve parlamenterleri dinlediğine dair çıkan haberler konusunda ABD'den açıklama beklediklerini ifade etti.

"Müttefikler arasında kabul edilemez"
Casusluk faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Macron, "Eğer bu bilgi doğruysa, açıkça söylemeliyim ki bu müttefikler arasında kabul edilemez. Avrupa Birliği ve ABD'nin birleştiren güven bağlarına bağlıyım. Aramızda şüpheye yer yok. Netlik istiyoruz. Danimarkalı ve Amerikalı ortaklarımızın tüm bilgileri vermelerini istedik. Cevapları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Merkel, Macron'un konuyla ilgili tutumunu onayladığını belirtti.

Avrupa'nın üst düzey isimleri ABD'nin radarında
Avrupa'da yayınlanan araştırma haberinde ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), Merkel’in yanı sıra eski Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, eski Almanya ana muhalefet partisi lideri Peer Steinbrück, Norveçli, İsveçli, Alman ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek takip ettiği ortaya çıkmıştı.

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