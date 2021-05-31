Mevcut Başkan Ali Koç'un ardından Eyüp Yeşilyurt, Fenerbahçe Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

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İlki 5-6 Haziran, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise ikincisinin 12-13 Haziran'da yapılacağı Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi sürpriz gelişme yaşandı.

Seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç'a rakip çıktı. Ali Koç'un ardından Eyüp Yeşilyurt da Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Eyüp Yeşilyurt'un yaptığı açıklama şu şekilde:

Değerli Fenerbahçeliler;

Ben 1970 İstanbul Kartal Yakacık doğumluyum. Ticaretle uğraşan evli ve 3 çocuk babasıyım. 10 yaşında okul çıkışı Fenerbahçe maçlarına gelir stadın altındaki fırından pizza yer maça girerdik. Bu aşkla 40 yıl boyunca armanın peşinden yürüdüm.

'Fenerbahçe Sahipsiz Değildir sloganıyla çıktığımız bu yolda; Fenerbahçe ve zayıflık kelimelerini hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Fenerbahçe camiasında bölünme, ayrışma, kutuplaşma gibi yıpratıcı unsurların önüne geçeceğiz. Camiaya barış getireceğiz. Fenerbahçe'nin özellikle hayati kararlarda belirsizlik, kararsızlık ve yavaşlık yaşamasına sabrımız olmadığından ani ve etkili kararlar alacağız.

Hiçbir şekilde plansızlığa ve yolda değişen planlara anlayışımız yok, olmayacak. Fenerbahçe'yi temsil etmenin ağırlığını bilmeyen veya bu ağırlığı kaldıramayacak insanlara tahammülümüz yok. Güçlü ve cesur yönetim kuracağız. Kulübümüze geçmişte yanlış yapmış hiçbir yönetici, futbolcu, personel veya kişiyi her ne sebeple olursa olsun kulübümüzde görmeyeceksiniz.

Fenerbahçe siyasetinde değersizleştirme, karalama ve itibarsızlaştırma gibi eylem ve söylemlere izin vermeyen bir yönetim anlayışı içinde olacağız. Fenerbahçe kongresine sorulması gereken konular hakkında bu yola başvurulmadan adım atılmasından, bunun yanında yönetenlerin karar vermesi, doğru bildikleri yoldan ilerlemeleri gereken konularda farklı kişi ve kişilerin etkisinin altında kalınmasından rahatsızız ve bunu değiştireceğiz.

Fenerbahçe'ye gerçek anlamda hizmet etmiş herhangi bir değerimize camia içinden gözüken çıkar odaklı toplulukların itibar suikastleri yapmasına izin vermeyecek kudrette bir yönetim olacağız. Kendi çıktığı yoldan sapmayan, fikirlerini yolda değiştirmeyen, kendi doğrularına inanan ve bu yolun sonunda da sonuç ne olursa olsun kongrenin karşısına geçip hesap verecek &güvenli ve güçlü bir yönetim olacağız.

Fenerbahçe'nin haklarını savunma konusunda ekranlarda esip gürleyen, süslü ve iddialı sloganlar sarf eden değil, arka planda iş bitiren, sonuç odaklı, vaatleri icraata dönüştürebilen güçlü bir yönetim olacağız. Kişisel ideallerini gerçekleştirmek isteyen değil, hangi konu olursa olsun mevcut konjonktüre uygun olarak Fenerbahçe'nin çıkarlarını koruyabilen bir yönetim olacağız.

Fenerbahçe'nin bütün ilişkilerinde ve eylemlerinde istikrarlı bir duruş ve Fenerbahçe'nin örf, adet ve geleneklerine uygun bir tavır dışındaki her şeyi reddediyoruz. Bu sebeple 2021 Yılı Fenerbahçe Spor kulübü seçimli olağan kongresinde başkanlığa adayız.