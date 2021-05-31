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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'nin yıl bitmeden kendi aşısına kavuşacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıkladı. Erdoğan, kararları açıklamadan önce önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli aşı konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl bitmeden Türkiye'nin yerli aşısına kavuşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz.

Yerli aşı yıl bitmeden
İnşallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşmuş olacağız.

Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir."

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