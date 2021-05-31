2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri 18 Haziran'da verilecek

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre uzaktan eğitim gören öğrencilerin 2020-2021 yılı eğitim dönemi karnelerini alacakları tarih belli oldu.

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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortama geçilen alanlardan biri de eğitim oldu. Uzun süreden bu yana EBA üzerinden derslerine devam eden öğrenciler, bugün gelen açıklamalarının ardından rahat bir nefes aldı.

Buna göre yeni normalleşme adımları kapsamında ilkokullar ve anaokulları 1 Haziran'da, ortaokullar ve liseler ise 7 Haziran'da haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitime geçecek.

18 haziran'da karne alacaklar

Okullarına uzak kalan öğrenciler, bu dönemin karnelerini ne zaman alacaklarını merak ediyordu. Son gelişmelere göre öğrencilerin 18 Haziran'da karne sevinci yaşayabileceği öğrenildi. Türkiye genelinde eğitim gören öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar ise okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullardaki normalleşme dönemine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.