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Son dakika narkotik şubeden 30 adrese eş zamanlı baskın!

Son dakika narkotik şubeden 30 adrese eş zamanlı baskın!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu'nda şafak vakti narkotik operasyonu gerçekleştirdi.

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stanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu’nda çok sayıda mahalleye uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Uzun süreli yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen narkotik ekipleri Beyoğlu’nda eş zamanlı olarak 30 adres ve hakkında uyuşturucu ile bağlantısı olan 23 kişiye yönelik baskın yaptı.

Özel harekât timlerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda ve aramalar sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Operasyonun gözdesi olan Hassas Burunlu Narkotik Köpeği Ceviz’de baskın yapılan adresin birinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

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