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Fenomen olma uğruna ölümle oyun oynadı

Sosyal medyada paylaşmak amacıyla metrobüs üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan Y. E. Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Y.E.Ö'ye iki ayrı kabahatten para cezası kesildi.

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Metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca aracın üstünde yatarak yolculuk yapan kişiye toplam 998 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, metrobüs üzerine çıkarak seyahat eden Y. E. Ö. isimli kişiyi Merter'de yakalandı.

Ekipler tarafından Y. E. Ö.'ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış, kimlik bulundurmamaktan" 854 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 68/1c maddesi gereğince "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde, taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddesine istinaden 144 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Y. E. Ö'nün, görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak amacıyla çektiğini söylediği öğrenildi.

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