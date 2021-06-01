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Muğla Marmaris'te 17 yaşındaki genç villa inşaatında çatıdan düşerek öldü

Muğla Marmaris'te 17 yaşındaki genç villa inşaatında çatıdan düşerek öldü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalıştığı inşaatın çatısından düşen Muhammed Karancı (17) hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan inşaat sahibi Z.Ç. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Olay, dün ilçenin Gökbel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir villa inşaatında çalışan Muhammed Karancı dengesini kaybederek çatıdan havuzun beton zeminine düştü. Yaklaşık 7.5 metre yükseklikten Karancı'nın düştüğünü görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Karancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Karancı'nın cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi Z.Ç. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ç., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden Muhammed Karancı'nın çalışmak için Ağrı'dan geldiği ve inşaatta kaçak çalıştırıldığı sosyal güvencesinin olmadığı öğrenildi. Ekiplerce başlatılan soruşturmada, inşaattaki çalışmalar durdurularak mühürlendi. 

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