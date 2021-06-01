Rekor ceza! Neşe Erberk okulda kaçak öğretmen çalıştırmaktan ihbar edildi

Bir aile, Neşe Erberk’e ait özel ilkokulda eğitim gören iki çocuklarının öğretmeninin Milli Eğitim Bakanlığı’na kayıtlı olmadığı iddiasıyla ücretlerinin iadesini talep etti. Aile, ayrıca okulu bakanlığa şikayet etti.

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7 yaşındaki B.Ç. ve 8 yaşındaki S.Ç. isimli iki kardeş, Özel Etiler Neşe Erbek İlkokulu'nda eğitim görüyordu. İkinci sınıfa geçen iki kardeş, yaşıtlarından çok gerideydi. Okul yönetimi, bu durumun çocukların yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine aile yaptığı araştırmada iki kardeşin öğretmeni Adviye Ö.'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı olmadığını öğrendi.

Bakanlık ceza verdi

Sabah'tan Dİlek Yaman Demir'in haberine göre aile, bu gelişme üzerine uğradığı zarara karşılık İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak okula ödedikleri eğitim ücretinin iadesini talep etti. Aile, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na da başvurarak okulun mevzuata aykırı şekilde personel çalıştırdığını ihbar etti. Milli Eğitim Bakanlığı ise okula 15 gün süreyle kapatma cezası verip, 95 bin lira da para cezası kesti.